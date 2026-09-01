ROTTERDAM (ANP) - De drinkwaterbedrijven die de Maas als bron voor hun productie gebruiken, hebben het Rijk opnieuw opgeroepen om te zorgen voor betere bescherming van de waterkwaliteit. Hoewel de vereniging van rivierwaterbedrijven (RIWA) al jaren pleit voor meer internationale samenwerking en meer grip op de lozing van schadelijke stoffen in de bijna 1000 kilometer lange rivier, ziet directeur Maarten van der Ploeg weinig verbetering.

"De urgentie om hier werk van te maken, wordt jaar na jaar steeds meer bevestigd", zegt Van der Ploeg bij de publicatie van het jaarverslag van RIWA-Maas over 2025. "Het is niet zo dat er niets gebeurt, maar we missen wel het gevoel van urgentie bij de Nederlandse overheid. Als bron van drinkwater staat de Maas onder druk. Door schadelijke verontreinigingen, door de droogte en doordat we geen grip hebben op directe en indirecte lozingen in het stroomgebied."

In het jaarrapport pleit RIWA-Maas, een vereniging van zes Nederlandse en Belgische bedrijven die gezamenlijk 7 miljoen mensen van drinkwater voorzien, wederom voor actie. Lozers en overheden zijn aan zet, aldus de vereniging. Het is een herhaling van de boodschap die al jaren klinkt.

"Het lastige is dat in Nederland niet één autoriteit verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, maar heel wat partijen. Gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat hebben allemaal een rol. Het is van belang dat een partij de regie voert. Het Rijk doet dat wat ons betreft echter helaas onvoldoende", aldus Van der Ploeg. Volgens hem kan Nederland een voorbeeld nemen aan Vlaanderen. "Toen we de Vlaamse overheid om bepaalde informatie vroegen, kregen we die binnen een week. In Nederland is dat een langdurig proces."

Afgelopen jaar stopten de drinkwaterbedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater, bijvoorbeeld omdat daar te veel schadelijke stoffen in zaten. In 2024 moest de inname daarom 61 keer worden stilgelegd. Van der Ploeg benadrukt dat het drinkwater in Nederland van de hoogste kwaliteit is. "Het water uit de kraan is onberispelijk, ons drinkwater behoort tot het beste ter wereld. Maar we hebben wel een 'schone' bron nodig. Je wilt niet steeds intensievere zuiveringen moeten toepassen om het water van die kwaliteit te houden. We zien in het rivierwater een toename van het aantal chemische stoffen dat al bij lage concentraties schadelijk kan zijn. In combinatie met de toenemende droogte en de lagere rivierafvoer baart dat zorgen."