KEULEN/ROTTERDAM (ANP) - Een Duitse criminele bende wordt ervan verdacht op grote schaal goud te hebben gesmokkeld. Dat moest crimineel geld witwassen, denkt het Duitse Openbaar Ministerie. Drie mensen zijn woensdag opgepakt, maar er zijn in totaal meer dan twintig verdachten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn woensdag gebouwen doorzocht, net als op ongeveer veertig plekken in Duitsland.

Justitie in Duitsland denkt dat de bende in zes jaar tijd tussen 1 en 4 ton goud heeft gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro.

Een 'ondergrondse bankier' uit de buurt van Rotterdam zou betrokken zijn geweest bij het witwassen van het geld. Een 45-jarige man uit het Duitse Übach-Palenberg, net over de grens bij het Limburgse Landgraaf, zou een belangrijke rol in de smokkel hebben gespeeld.

Aanleiding

De Duitse politie kwam de groep in oktober 2023 op het spoor. Verkeersagenten hielden toen een auto staande op de snelweg in Beieren, niet ver van de grens met Oostenrijk. In de auto waren 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld verstopt. De bestuurder en een passagier werden opgepakt. Begin dit jaar vond de politie in Keulen ongeveer vijf kilo sieraden bij andere vermeende leden.

Volgens de Duitse justitie gaven drugscriminelen hun opbrengsten aan de bende om wit te wassen. De leden zouden dat geld hebben gebruikt om gouden sieraden te kopen bij juweliers die ook bij de groep betrokken waren. Het goud zou vervolgens zijn omgesmolten tot goudstaven, die over land en door de lucht naar Turkije werden gebracht. Daar zouden er weer sieraden van zijn gemaakt, die werden geleverd aan de betrokken juweliers.