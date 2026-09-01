DEN HAAG (ANP) - JA21 ziet in de uitgelekte begrotingsplannen weinig terug van de voorstellen die de oppositiepartij zelf bij het kabinet op tafel heeft gelegd. Partijleider Joost Eerdmans moet er naar eigen zeggen "met een vergrootglas naar zoeken", en vindt dat de weinige handreikingen die de coalitie wel doet, "teniet worden gedaan door lastenverzwaringen elders".

Net als PRO-leider Jesse Klaver riep Eerdmans het kabinet herhaaldelijk op een keuze te maken tussen links en rechts en niet aan te sturen op een begroting met breed draagvlak, zoals premier Rob Jetten graag wil. Hij ziet zijn gelijk bevestigd door de afwijzende reacties van andere oppositiepartijen. "Als je iedereen tevreden wil houden, stel je iedereen teleur."

Het voorstel om een groot deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen of uit te stellen, vindt Eerdmans wel "een duidelijke toezegging" richting links. "Deze begroting lijkt meer naar PRO te hellen dan naar JA21", zegt hij. "Al met al worden wij hier niet vrolijk van."