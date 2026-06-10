DEN HAAG (ANP) - Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald. Dit collegejaar staan er in totaal 129.764 ingeschreven voor een volledige opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Dat is een lichte daling van 133 studenten vergeleken met vorig jaar, constateert de organisatie Nuffic, die zich inzet voor internationalisering in het hoger onderwijs.

De afname, aldus de onderzoekers, wordt sterk beïnvloed door de terugloop van het aantal studenten uit Duitsland en China. Respectievelijk gaat het om 1680 en 988 minder. Het aantal uit Duitsland daalt al sinds het collegejaar 2022/2023. Mogelijk komt dat onder meer door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten, die sinds enkele jaren gelden. De afname uit China komt mogelijk door "de stijgende positie van Chinese universiteiten in internationale ranglijsten", aldus Nuffic.

De buitenlandse studenten komen uit 171 verschillende landen, waarmee zij 16,8 procent uitmaken van de studenten in het hbo en op de universiteiten. Dat is een toename van 0,3 procent vergeleken met vorig jaar, maar dat komt doordat het aantal Nederlandse studenten nog iets harder daalde.

Ondanks de afname van Duitse studenten blijft Duitsland met afstand het belangrijkste land van herkomst voor buitenlandse studenten, met 18.241 studenten. Erna volgen Italië (8686), Roemenië (7659), Spanje (6747) en Polen (5961). China staat op plek zeven met 5093 studenten.

Tegen de trend in stijgt het aantal internationale studenten dat voor een technische studie op de universiteit kiest met 11 procent. Daarmee is de studierichting de op een na populairste wo-studie voor buitenlanders, na economie. Ook het aantal internationale hogeschoolstudenten dat voor techniek kiest, is gestegen met enkele honderden tot ruim 9000. Mogelijk komt de groei van het aantal techniekstudenten door wijziging in wervingsbeleid, aldus Nuffic.

Voor het eerst in twintig jaar zag Amsterdam minder buitenlandse studenten (min 1,7 procent) komen, hoewel het de grootste internationale studentenstad blijft, met bijna 26.000 studenten van over de grens. Maastricht volgt met ruim 14.000. Eindhoven zag flink wat nieuwe studenten uit het buitenland komen en is nu de vijfde stad qua internationale studentenpopulatie.