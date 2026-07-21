Eerste deelnemers Nijmeegse Vierdaagse druppelen binnen

NIJMEGEN (ANP) - De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse druppelen dinsdagochtend binnen. Rond 09.30 uur kwamen de eersten aan op de Wedren in de Gelderse stad. De 108e editie van het wandelevenement ging om 04.00 uur van start. De vroege finishers kunnen overigens pas vanaf 12.00 uur registreren dat ze zijn binnengekomen; dan gaan de loketten open waar ze hun controlekaart voor de volgende dag kunnen afhalen.

De eerste binnenkomer was Ronald van Dort in zijn rolstoel. De man uit Ridderkerk doet voor de zevende keer mee en rijdt dit jaar de 50 kilometer. Inmiddels schijnt er een waterig zonnetje in de Gelderse stad, maar in de vroege ochtend was het volgens Van Dort nog behoorlijk fris. Normaal gesproken rijdt hij naar eigen zeggen 12 tot 13 kilometer per uur, maar bij de Vierdaagse moet hij achter de safetycar blijven, die een stuk langzamer gaat. "Nou, dan krijg je het best koud!"

Alle 47.000 startbewijzen voor de tocht waren vergeven. Maandag werd duidelijk dat 1239 inschrijvers zich niet hadden gemeld. Onder de lopers zijn ook bijna 6500 militairen met 38 verschillende nationaliteiten. Sommigen van hen komen al vroeg in een stevig tempo binnenwandelen, ondanks de bepakking die zij verplicht meedragen.

De eerste etappe van de wandeltocht voert de wandelaars traditiegetrouw door de Betuwe langs onder meer Elst, Valburg en Bemmel en over de dijk tussen Oosterhout en Lent. Woensdag gaan de lopers richting Wijchen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Cuijk richting de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden, met woensdag kans op enkele lichte buien.