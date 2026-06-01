Eerste Gazanen met visum onderweg naar Nederland

DEN HAAG (ANP) - De eerste twee van bijna vijftig Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van de NOS. Wanneer de rest van de groep mag vertrekken, is nog niet duidelijk.

Het tweetal dat nu onderweg is, vroeg in februari bij de rechtbank in Den Haag om consulaire hulp van Buitenlandse Zaken om Gaza te kunnen verlaten. Ze verloren die zaak, maar de Raad van State oordeelde een maand later in een voorlopige voorziening dat het ministerie ze wel moest helpen.

Eind april vroeg een groep van 46 Gazanen om consulaire hulp om hun visum in Amman op te kunnen halen. De rechtbank in Den Haag oordeelde toen met het oog op het tussenvonnis van de Raad van State dat het ministerie zich moet inspannen om ervoor te zorgen dat ze Gaza kunnen verlaten.

Buitenlandse Zaken zegt na het laatste vonnis alle namen van de Gazanen aan Israël te hebben doorgegeven. Dat ze daarna Gaza niet konden verlaten, lag volgens het ministerie aan Israël.