UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel geëist tegen twee mannen voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein, in de nacht van 18 op 19 oktober vorig jaar. Een van hen, Walco B. (45), werkte destijds als politieman bij het korps Midden-Nederland. Hij is inmiddels ontslagen.

B. was tijdens de bewuste nacht op stap met medeverdachte Wouter van A. (48). In een café in IJsselstein kwamen zij het slachtoffer tegen en boden haar aan naar huis in Nieuwegein te brengen. Zij stopten evenwel op een parkeerplaats bij een fastfoodrestaurant, waar zij het meisje vervolgens tachtig minuten lang zouden hebben misbruikt. Het slachtoffer had te veel gedronken, aldus het OM.

De politie arresteerde beide verdachten enkele dagen later. De mannen zaten 89 dagen in voorarrest en mochten hun berechting vervolgens in vrijheid afwachten.

'Stomdronken'

Verdachte B. verklaarde ten overstaan van de rechtbank dat hij die nacht "stomdronken" was. Van dwang zou volgens de verdachten geen sprake zijn geweest, hetgeen het OM met kracht bestrijdt. Volgens verdachte Van A. heeft het slachtoffer zelfs een initiërende rol gespeeld en was zij niet dronken. Ook zouden ze niet hebben geweten dat het slachtoffer pas 17 jaar was.

"Uitermate kwetsend" noemde de advocaat van het slachtoffer de beweringen van de beklaagden. "Zij wilde geen seks, zij wilde alleen maar naar huis, niets meer en niets minder." De raadsvrouw benadrukte dat haar cliënte "een klein, tenger meisje" is, dat die nacht "alleen" was, "in een auto, omringd door twee volwassen mannen, dronken". De officier van justitie omschreef beide verdachten als "beren van kerels".

"Ik begrijp niet dat de verdachten beweren dat ik dit wilde", zei het in de rechtszaal aanwezige slachtoffer. "Ik reageerde niet eens."