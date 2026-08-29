Excuses jeugdzorg moeten geen eindpunt zijn, zegt ggz

AMERSFOORT (ANP) - Dat de overheid zaterdag excuses heeft aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg, laat volgens de geestelijke gezondheidszorg zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. "Tegelijkertijd zijn ze geen eindpunt", benadrukt koepelorganisatie de Nederlandse ggz. Die zegt dat "blijvende en serieuze aandacht" nodig zijn, zodat jongeren "tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving".

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) zei zaterdag dat jongeren in de jeugdzorg te maken kregen "met een strenge en onderdrukkende leefomgeving". Bovendien werden ze volgens de minister slachtoffer van geweld, "fysiek, mentaal, seksueel soms ook".

De Nederlandse ggz zegt dat het belangrijk is om door te gaan met het terugdringen van "vrijheidsbeperkende vormen van zorg".