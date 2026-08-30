Excuses psychiater voor ouders door euthanasie overleden tiener

HILVERSUM (ANP) - Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met dertien collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Van Os betuigde zijn spijt zondag in het programma Zomergasten op NPO2.

De ouders van de tiener hebben een rechtszaak aangespannen tegen het Openbaar Ministerie. Ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. De namen van zes mensen zijn bekend. Het OM wil de namen van de acht anderen niet geven. De rechtbank in Den Haag doet daar donderdag uitspraak over.

De advocaat van de ouders vindt dat de ondertekenaars zich schuldig hebben gemaakt aan smaad. De ouders zeggen dat ze ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze van hun dochter. Zij kreeg de euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden.

'Opgerekt'

Van Os zegt dat een collega een vertrouwelijke brief had opgesteld en anderen had gevraagd om die te steunen. "Voor haar ouders kan dat ongelooflijk pijnlijk zijn. Daarvoor heb ik in 2024 excuses aangeboden in een gesprek met hen", zei hij. De brief ging volgens Van Os "over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden. De zorgen van mijn collega zijn echt, daar sta ik achter. Maar niet in de zin dat het betrekking heeft op wat ouders wel of niet hebben gedaan."

Van Os verwijst onder meer naar Canada. Dat land heeft volgens hem besloten dat euthanasie voorlopig niet mogelijk is bij psychisch lijden. "We zijn niet tegen euthanasie, daar gaat het niet om, maar de vraag is of je het kunt doen op een manier die veilig en onderbouwd is en dat mensen het erover eens zijn. In Nederland wordt niet kritisch getoetst, maar wordt steeds maar opgerekt."

Allerlaatste uitzending

De psychiater trekt een vergelijking met gedwongen opnames in de geestelijke gezondheidszorg. "Dan komt een rechter die moeilijke vragen stelt aan een psychiater. Dat gaat over vrijheidsberoving. Bij euthanasie gaat het over levensberoving, maar is er geen onafhankelijke rechter die moeilijke vragen kan stellen die gesteld moeten worden."

Zomergasten moet stoppen door bezuinigingen en werd zondag voor het laatst uitgezonden. Het programma eindigde met een chronologisch overzicht van alle 214 gasten sinds het begin in 1988. De eerste was kunstkenner en televisiepresentator Pierre Janssen. In de allereerste en nu allerlaatste uitzending zei hij: "Televisie is uitgevonden om een wereld groter te maken. En niet om een wereld weer terug te frommelen in de geijkte waarden die we toch al hadden."