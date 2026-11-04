HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland wil in 2027 een extra sponsorbedrag van 79.500 euro toekennen aan het bevrijdingsfestival in Haarlem, dat elk jaar op 5 mei plaatsvindt in stadspark De Haarlemmerhout. Het bestuur van Bevrijdingspop had om een extra bijdrage gevraagd, omdat het anders niet lukt om het festival volgend jaar te organiseren. De stichting heeft ook de gemeente Haarlem om extra geld gevraagd.

De provincie zegt het belangrijk te vinden dat het popfestival blijft bestaan en ook gratis toegankelijk blijft. De provincie levert al een sponsorbedrag van 100.000 euro. Naast het extra geld is de provincie bereid bij te springen met 100.000 euro om een eventueel exploitatietekort na de editie in 2027 te dekken.

In november neemt het bestuur van Bevrijdingspop een besluit of het festival in Haarlem kan doorgaan.

De bevrijdingsfestivals zijn in alle provincies en hebben het de laatste jaren financieel moeilijk. In 2025 besloot het kabinet structureel bij te dragen aan de financiering van de festivals.