Extra maatregelen bij TT Assen vanwege warmte

ASSEN (ANP) - Het TT Circuit Assen neemt voor de aankomende TT van 26 tot en met 28 juni extra maatregelen vanwege de verwachte warmte. Bezoekers mogen eigen flessen meenemen mits deze niet van glas zijn, laat de organisatie weten. Ook zijn er verspreid over het terrein waterpunten en toiletgebouwen waar bezoekers hun fles gratis kunnen vullen.

Voor de horecapunten wordt extra koud water en alcoholvrij bier ingekocht. Verder zijn er neveldouches, wordt er gratis zonnebrand beschikbaar gesteld en mogen bezoekers parasols of paraplu's meenemen om zichzelf te beschermen tegen de zon.

"Zomerse temperaturen horen bij een groot buitenevenement als de TT, maar goed voorbereid zijn is belangrijk," aldus Mark van Aalderen, directeur van TT Circuit Assen, in een persbericht. Hij adviseert bezoekers vooral "hun gezonde verstand" te gebruiken. "Drink voldoende water, bescherm jezelf tegen de zon en maak gebruik van de beschikbare voorzieningen."