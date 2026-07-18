Familie vraagt publiek om herinneringen aan Cees Geel te delen

De familie van de eerder deze week overleden acteur Cees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. De nabestaanden vragen ook het publiek om op deze pagina herinneringen aan Geel en zijn werk te delen.

Het register is te vinden op de website Uitvaartdekker.nl. "Uw herinneringen aan Cees zijn voor ons van onschatbare waarde", laat de familie weten. Onder meer regisseur Pollo de Pimentel en medewerkers van hitserie Flikken Rotterdam hebben al berichten achtergelaten.

Geel overleed op dinsdag onverwacht aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 61 jaar. De acteur was bij het grote publiek bekend van zijn rol in de film Simon, waarvoor hij internationale prijzen won, en van de hitserie Flikken Rotterdam. Ook speelde Geel in veel toneelstukken en was hij jarenlang de stem van RTL 5.

De familie liet eerder weten dat Geel in besloten kring begraven wordt. Veel vrienden en collega's van Geel reageerden de afgelopen dagen bedroefd en geschokt op het nieuws. De film Simon wordt zaterdagavond, vanwege zijn overlijden, uitgezonden op NPO 3.