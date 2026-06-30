Feest in Amsterdam na winst Marokko op Nederland op WK

AMSTERDAM (ANP) - Op en rond het Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West wordt feestgevierd nadat Marokko het Nederlands elftal na strafschoppen uitschakelde op het WK voetbal. Er wordt onder meer vuurwerk afgestoken en automobilisten rijden toeterend rond, ziet een verslaggever. Sommigen hebben de Marokkaanse vlag uit het autoraam hangen.

Veel mensen hebben de wedstrijd tussen Nederland en Marokko op schermen op straat gekeken of in de cafés in de buurt van het plein. Er is veel politie op de been. Iets na 06.00 uur werden ook rookbommen afgestoken.