Forse kritiek Inspectie op beveiliging speciale asiellocaties

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft forse kritiek op het handelen van beveiligers in de verscherpte toezichtlocaties (vtl) voor kansarme en overlastgevende asielzoekers in Ter Apel en Budel. Minister Bart van den Brink (Asiel) past het beleid aan. Wel oordeelt de inspectie dat deze speciale locaties "een waardevolle toevoeging aan de opvangcentra" zijn.

Er is sprake van onrechtmatig handelen door de beveiligers. "Er ontbreekt een wettelijke basis voor het optreden van beveiligers die fouilleren en visiteren, preventief optreden (bijvoorbeeld door te fixeren), handboeien gebruiken of pijnprikkels geven (zoals de greep bij fixatie verstevigen)", aldus de Inspectie.

Van den Brink laat de Kamer weten dat de regels worden aangescherpt. Het aanleggen van handboeien is per direct gestopt. Verder past hij de regels aan zodat fouilleren en visiteren wettelijk mogelijk worden. Het kabinet houdt vast aan de ambitie om het aantal verscherpte toezichtlocaties uit te breiden.