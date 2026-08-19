Geen enkele Drentse gemeente tekent brief boerenprotest

ASSEN (ANP) - Geen van de twaalf Drentse gemeenten heeft woensdag een handtekening gezet onder een protestbrief van boeren. Dat laat de organisatie weten en op één gemeente na bevestigen de colleges dat aan het ANP. In de brief vroegen boeren de gemeenten om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Actievoerders trokken vanaf 09.00 uur in drie lange stoeten trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden door de provincie langs alle gemeentehuizen. Inmiddels zijn ze met honderden aangekomen bij het eindpunt, het provinciehuis in Assen.

Agnes Mulder, de Drentse commissaris van de Koning, ontving hen en sprak ze vanaf het podium toe. Ze verwees daarbij naar het programma Toekomstgericht Landelijk Gebied Drenthe dat onlangs door de Provinciale Staten is vastgesteld. Een dergelijk "democratisch besluit" kan volgens Mulder "niet zomaar van tafel", maar ze nodigt de boeren uit om binnen de kaders van dat plan mee te praten. Tijdens het spreken werd ze regelmatig overstemd door nog binnenrijdende, toeterende boeren.