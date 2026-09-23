Gelderse Staten leggen stikstofplannen vast, deel van BBB tegen

ARNHEM (ANP) - Gelderland stelt definitief stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden in, waar de uitstoot van stikstof fors omlaag moet. Een meerderheid van de Provinciale Staten (37-14) koos ervoor dat vast te leggen in de nieuwe omgevingsverordening. Zeven van de twaalf Statenleden van de BBB stemden tegen het beleid van de eigen gedeputeerde Ans Mol.

Gelderland is de eerste provincie die concreet beleid voor stikstofstroken vastlegt. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om de staat van de natuur te verbeteren en de vergunningverlening op gang te krijgen. Door uitspraken van de rechter komen belangrijke bouwprojecten zoals woningbouw, de aanleg van wegen en uitbreiding van het elektriciteitsnet niet of moeilijk van de grond.

Het maatregelenpakket verbiedt onder meer de vestiging van nieuwe veehouderijen in de zogeheten stikstofreductiegebieden. Dat gaat dit jaar nog in. Andere regels, zoals verplichte stalmodernisering, een verbod op kunstmest en fors minder gasverbruik door bedrijven, gelden vanaf 2030 of uiterlijk 2035. Boeren kunnen subsidie krijgen voor innovaties en aanpassingen die hun uitstoot verminderen.

Lang bleef tijdens de Statenvergadering onduidelijk of de BBB, de grootste (coalitie)partij, voor of tegen het stikstofbeleid zou stemmen. De partij had vooraf aangegeven meer duidelijkheid te willen over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het strokenbeleid, omdat die grote gevolgen hebben voor boeren. Boerenactiegroepen demonstreerden vorige week bij het provinciehuis nog tegen de stikstofplannen.

Na meerdere schorsingen gaf fractievoorzitter Rik Loeters aan dat de BBB'ers hun stem "vrij" zouden uitbrengen. Loeters sprak van een "duivels dilemma" voor zijn partij.