Gemiddeld maar 12 millimeter neerslag in juli

HOUTEN (ANP) - In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 millimeter neerslag gevallen. Volgens Weeronline is dat 70 millimeter minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025.

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 millimeter regen. In de andere provincies viel meer dan 20 millimeter regen. Dat hielp het gemiddelde omhoog. Winschoten en Ter Apel in Groningen en Schoonebeek in Drenthe kregen te maken met de meeste neerslag, bijna 40 millimeter, maar dat is nog altijd maar de helft van de gebruikelijke hoeveelheid neerslag in juli.

Door de ontbrekende regenval is juli 2026 de op een na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Alleen juli 2018 was nog droger. De maand juli was ook erg zonnig met 290 zonuren, terwijl het gemiddelde op 220 ligt.

De gemiddelde temperatuur in juli was 19,7 graden. Daarnaast lag de maximumtemperatuur in De Bilt op alle 31 dagen van de maand hoger dan 20 graden, waarmee de reeks 'warme dagen' nog niet ten einde is. Sinds 16 juni is het in De Bilt iedere dag warmer dan 20 graden. De laagste temperatuur in juli werd gemeten in Twente, waar er met min 0,1 graden zelfs sprake was van vorst aan de grond.