DEN HAAG (ANP) - Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Het gaat onder meer om het aanpakken van kwetsbaarheden in havens, zei minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Jos Leijdekkers (alias Bolle Jos) gebruikt Ghana als doorvoerland voor drugssmokkel.

Het verzoek om hulp werd deze week gedaan toen Van Weel met de minister van Buitenlandse Zaken van Ghana sprak. "Wij zijn er erg op gebrand om ze daarbij te helpen", zegt Van Weel. Hij was in juli in Ghana voor overleg. Toen is volgens hem besloten om een proces te beginnen om de drugshandel in West-Afrika in beeld te brengen om die beter te kunnen bestrijden.

Een paar weken geleden werd in Ghana een grote drugsvangst gedaan. Daarbij werden onder anderen twee Nederlanders gearresteerd die gelieerd zijn aan het netwerk van Bolle Jos, aldus Van Weel. De veroordeelde Bolle Jos verblijft waarschijnlijk nog in Sierra Leone. Nederland vraagt al lang tevergeefs om zijn uitlevering.