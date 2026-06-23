Grote impact door zedenzaak op school in Zoetermeer

DEN HAAG (ANP) - De zedenzaak op een school in Zoetermeer, waarbij Oskar van der V. dinsdag terechtstaat voor ontucht en het heimelijk filmen van kinderen, heeft diepe sporen nagelaten bij de slachtoffers en de gezinnen waaruit zij komen. De ouders van tien slachtoffers oefenden dinsdag hun spreekrecht uit. Ook de moeder die eind 2022 al een officiële melding bij de school maakte, nadat haar dochter thuis vertelde dat de conciërge haar had aangeraakt, las een verklaring voor.

"Die volwassen man, die loog over de inhoud van de melding, die ervan maakte dat mijn kind hem te veel opzocht en verklaarde dat hij mijn kind zo zielig vond, omdat ze geen vader heeft, werd zonder enige twijfel geloofd. Terwijl het verhaal van mijn dochter niet serieus werd genomen", aldus de moeder.

"Uiteraard heb ik het verhaal van mijn dochter altijd geloofd, maar het bleek een onmogelijke opgave om de schoolleiding ook maar enigszins te bewegen om nader onderzoek te doen naar zijn gedrag", zei zij. "De strijd over de waarheid die toen volgde, was onmenselijk voor mij als moeder."