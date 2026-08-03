ROSMALEN (ANP) - Aan de Waterleidingstraat ten oosten van de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven.

In Zuid-Nederland zijn op maandag nog meer natuurbranden. Zo woedt er een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray, daar ondersteunen veel brandweereenheden uit de omliggende regio's. Of dat impact heeft op het blussen van de brand in Rosmalen is niet bekend.

In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Bij fase 2 zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten daar extra alert op en kunnen bepaalde activiteiten in natuurgebieden worden verboden, zoals barbecuen.