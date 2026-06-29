Grote steden voorbereid op nachtelijke WK-wedstrijd

DEN HAAG (ANP) - De grote steden zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko die om 03.00 uur begint. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amersfoort houden rekening met festiviteiten maar ook met eventuele ongeregeldheden na afloop. Over specifieke veiligheidsmaatregelen doen zij geen uitspraken.

Amsterdam maakt in aanloop naar iedere wedstrijd een inschatting van risico's en scenario's, "dus ook voor de wedstrijd van vannacht". Volgens een woordvoerder van de gemeente is er ruimte voor spontane vieringen in de openbare ruimte. "Maar vieringen gaan soms ook gepaard met of slaan over in verstoringen van de openbare orde en daar bereiden we ons per wedstrijd dan ook goed op voor." Over veiligheidsmaatregelen doet de gemeente nooit uitspraken, "juist in het belang van die veiligheid".

In Den Haag worden verschillende maatregelen genomen. Zo hangen op drukke plekken tijdelijke veiligheidscamera's, bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving door Omroep West. Ook is er op verschillende locaties extra toezicht en gelden er verkeersmaatregelen voor een goede doorstroming. Op basis van ervaringen bij eerdere wedstrijden is bepaald waar en wanneer inzet nodig is. "Uitgangspunt is dat inwoners en bezoekers de wedstrijd Nederland-Marokko veilig en in een goede sfeer kunnen beleven."

Grote achterban

Utrecht zegt zich rondom wedstrijden van het Nederlands elftal of teams met een grote achterban in de stad ook altijd voor te bereiden op verschillende scenario's. "We rekenen erop dat mensen die de wedstrijd in de nacht volgen er een gezellig voetbalfeest van maken, ongeacht de uitslag", zegt een woordvoerder. Over het al dan niet nemen van veiligheidsmaatregelen, zegt de gemeente niets.

Rotterdam kijkt voor iedere wedstrijd welke inzet er nodig is. Hoe de maatregelen er komende nacht uitzien, zegt een woordvoerder niet. Voor diverse wedstrijden tijdens dit WK is "extra aandacht", vanwege mogelijke festiviteiten of onlusten.

In Amersfoort volgen de gemeente en de politie de situatie in de stad "voortdurend met het oog op de openbare orde en veiligheid", zegt een woordvoerder. Op de rotonde De Stier, waar het bij eerdere wedstrijden weleens onrustig werd, is extra cameratoezicht.