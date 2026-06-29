Halsema: politie Amsterdam moest escaleren door landelijk beleid

DEN HAAG (ANP) - De Amsterdamse politie kwam tijdens corona vaak in de positie dat er geëscaleerd moest worden, omdat de lokale driehoek landelijk beleid volgde. Dat zei burgemeester Femke Halsema tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

"Hoe harder de politie moet optreden, hoe bozer een deel wordt", aldus Halsema, die aangaf "heel trots" te zijn op de Amsterdamse politie. Het destijds gebruikte politiegeweld was volgens haar proportioneel, op een paar incidentele te harde optredens na. Zij neemt de verantwoordelijkheid voor het politieoptreden in zijn geheel.

Halsema pleitte voor landelijke richtlijnen voor demonstraties, onder meer omdat willekeur slecht uit te leggen was, maar die kwamen er niet. "Het kabinet deinsde terug voor de verantwoordelijkheid voor lokale demonstratieveiligheid", aldus de burgemeester.

'Verkeerde inschatting'

Over het lokale optreden werd vervolgens wel een oordeel geveld door de landelijke politiek, zei Halsema. "Het grote nadeel" daarvan vond zij dat landelijke politici het optreden politiek uitlegden. Terwijl lokale besluiten volgens haar puur op basis van vrees voor de gezondheid, wanordelijkheden of verkeerschaos werden genomen.

Op 1 juni 2020 werd niet ingegrepen bij een Black Lives Matter-protest. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Halsema legde uit aan de commissie dat de organisatie van de demonstratie en de politie een "volstrekt verkeerde inschatting" hadden gemaakt van de opkomst. In plaats van honderden kwamen er duizenden mensen naar de Dam. Bij die eerste inschatting was 1,5 meter afstand mogelijk. Toen het om veel meer demonstranten bleek te gaan, besloot de driehoek niet in te grijpen vanuit de redenering dat het protest dan eerder zou stoppen.