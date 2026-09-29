Halsema schreef Ye dat ze hem liefst uit Amsterdam had geweerd

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft afgelopen juni een brief geschreven aan rapper Ye, waarin zij hem opriep zich met respect te gedragen tegen Amsterdammers en Joodse Amsterdammers in het bijzonder. In de brief, die is ingezien door het ANP, schrijft Halsema ook dat zij de rapper het liefst uit de stad had geweerd.

"Veel Amsterdammers, waaronder ikzelf, hebben met afschuw kennisgenomen van de antisemitische, pronazistische en haatdragende uitspraken die u de afgelopen jaren herhaaldelijk hebt gedaan", schreef Halsema onder meer aan de Amerikaanse rapper. "Ik zou u liever uit onze stad weren", vervolgde Halsema in de Engelstalige brief.

Ye, voorheen bekend als Kanye West, verbleef in Amsterdam rond zijn optredens in Arnhem in juni. Zijn concerten in Nederland leidden dit jaar tot veel ophef vanwege de antisemitische uitspraken die hij in het verleden heeft gedaan. Zo noemde Ye zichzelf ooit een nazi en bracht hij een nummer Heil Hitler uit.