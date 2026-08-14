GORINCHEM (ANP) - Rijkswaterstaat en de politie houden van maandag tot en met vrijdag een "handhavingsactie" op de Merwedebrug. Daar mogen sinds 18 juli geen zware voertuigen meer overheen rijden, omdat de brug verzwakt is. Lang niet alle vrachtwagens houden zich aan dat verbod. De actie is erop gericht om overtreders te beboeten.

De actie werd donderdagavond aangekondigd door minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Tijdens de actieweek haalt de politie vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren van de weg, meldt Rijkswaterstaat vrijdag. Ze worden dan naar een locatie gebracht waar Rijkswaterstaat en de politie proces-verbaal kunnen opmaken. In verband met de actie is carpoolplaats Tol West van maandag tot en met vrijdag gesloten.

Volgens Rijkswaterstaat is het vrachtverkeer op de Merwedebrug sinds het ingaan van het verbod al met ruim 95 procent afgenomen. "Toch rijden er dagelijks nog steeds honderden vrachtwagens over de brug."