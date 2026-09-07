NIJKERK (ANP) - De Hardenbergerbrug bij Nijkerk waar de A28 overheen loopt, blijft nog zeker 48 uur in beide richtingen afgesloten. Dat meldt de ANWB op basis van informatie van Rijkswaterstaat. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan de informatie nog niet bevestigen.

De brug is "uit voorzorg" na een inspectie gesloten, meldde een woordvoerder van de wegbeheerder eerder. Wat er precies aan de hand is en hoelang de brug dicht moet blijven, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De wegbeheerder voert nader onderzoek aan de brug uit.