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Heerma ziet 'zorgwekkende signalen' over mogelijke jongerenrellen

30 okt , 13:30Landelijk
anp301026139 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Over mogelijke rellen van jongeren gaan "zorgwekkende berichten" rond, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma (CDA). Hij wijdt daar weinig over uit en verwijst verder naar lokale autoriteiten. "Daar ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen."
In algemene zin doet Heerma een oproep: "Demonstreren mag in dit land, dat is een groot goed. Maar gedraag je wel en zorg dat je niet meegetrokken wordt in ongeregeldheden."
Media berichtten deze week over chatgroepen die draaien om 'Gen Z', mensen die begin deze eeuw zijn geboren. In de berichten gaat het over ordeverstoringen en vernielingen, hoewel onduidelijk is hoe serieus deze plannen echt zijn. Een van de groepen heeft enkele duizenden leden.
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