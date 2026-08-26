Heinen heeft puzzel begroting voor volgend jaar gelegd

DEN HAAG (ANP) - Het minderheidskabinet heeft de begroting voor volgend jaar rond, aldus minister Eelco Heinen (Financiën, VVD). Het gaat er volgens hem nu vooral over om hiervoor "breed draagvlak" te vinden in het parlement.

"Op de inhoud heb ik die puzzel wel gelegd", zei de bewindsman woensdag voorafgaand aan een kort overleg van de ministerraad over de begroting. Hij ziet geen verdeeldheid bij coalitiepartijen D66, VVD en CDA over het budget. "Dat herken ik niet", zei hij over berichtgeving hierover.

Er wordt al langer met oppositiepartijen gepraat over de begroting. "Dat is natuurlijk ook altijd de moeilijkste. Want er komen natuurlijk alle belangen op tafel. En dan moet het bij elkaar komen", aldus Heinen.

Oppositiepartijen zijn sceptisch

Oppositiepartijen toonden zich deze week sceptisch over een snel akkoord met het kabinet over de financiën. "Het proces zit muurvast", zei Jesse Klaver (PRO) maandag na overleg met het kabinet. JA21 en SGP verklaarden die dag ook niet tevreden te zijn met de voorstellen van het kabinet.

De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State. Dan wordt het op Prinsjesdag op de derde dinsdag van september door het kabinet gepresenteerd.