Hermans zoekt uit wat misging bij ministerie met massadonor

DEN HAAG (ANP) - Het moet goed uitgezocht worden wat misging bij het ministerie van Volksgezondheid rond een nieuwe massadonor die Nieuwsuur op het spoor is gekomen, vindt verantwoordelijk minister Sophie Hermans. Het actualiteitenprogramma meldde vrijdagochtend dat de spermadonor minstens 121 kinderen heeft verwekt. Het zou al in 2017 bekend zijn op het ministerie dat hij een massadonor was, maar met die informatie is niets gedaan.

Desondanks kwam deze donor in 2019 in de commissie die voor de overheid de nieuwe donorwet evalueert. "Dat had natuurlijk niet mogen gebeuren en dat betreur ik echt", aldus de VVD-bewindsvrouw. Die commissie is samengesteld door onderzoeksfinancier ZonMw. "Maar het is natuurlijk onze verantwoordelijkheid geweest om daar een signaal af te geven."

Hoeveel ministeriemedewerkers op de hoogte waren van deze misstand en hoe hiermee omgegaan is, weet Hermans niet. "Ik ga het nu uitzoeken en vervolgens kijken wat er nodig is om dit te voorkomen in de toekomst."