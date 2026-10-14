Hof beboet ex-burgemeester Groningen in masturbatiezaak

ZWOLLE (ANP) - Voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een boete van 250 euro voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoogezand en Groningen over de A7 reed.

De opgelegde boete is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie en het vonnis van de Zwolse politierechter vorig jaar. Schuiling ging daartegen in hoger beroep bij het gerechtshof. Volgens Schuiling had hij op het bewuste moment hevige pijn in zijn onderbuik en wreef hij daarover. Hij was niet bij de uitspraak van het hof aanwezig.

Over de medische verklaring van Schuiling zei het hof niet overtuigd te zijn.