DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken bij de grote rivieren komen ingrijpende verbouwingen. Het kabinet laat onder meer extra geulen aanleggen in de uiterwaarden van de Waal tussen Millingen en Zaltbommel, staat in een brief die minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de plannen staat zo'n 800 miljoen euro klaar.

Behalve dit zogeheten 'meergeulensysteem' in de Waal gaat Rijkswaterstaat extra materiaal op de bodem storten. Dat moet helpen om de rivier bevaarbaar te houden, ook als het water laag staat. Sluizen kunnen dan drempels worden waar schepen op vastlopen. Er is haast bij om te voorkomen dat de rivierbodem nog verder daalt, schrijft Karremans.

De Maas kampt met 'erosiekuilen', diepe gaten in de bodem van de rivier die bij hoogwater zijn ontstaan. Als er nog een keer heel veel water door de rivier stroomt, kunnen kabels en leidingen bloot komen te liggen of kunnen keringen en oevers instabiel worden. Daarom laat het kabinet ook daar extra sediment op de bodem leggen. Ook komt er onderzoek naar verruimingen van de rivier om zulke slijtage tegen te gaan.