AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 37-jarige Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moam, veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor een reeks zedenmisdrijven waarvan jonge mannen en 15-jarige jongens het slachtoffer werden. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen dan de rechtbank en kwam daardoor tot een fors hogere straf - de rechtbank legde eerder anderhalf jaar cel op, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Volgens het hof is bewezen dat N. zich schuldig heeft gemaakt aan twee verkrachtingen, een aanranding en ontucht met twee minderjarigen. Van vier verkrachtingen en een poging daartoe sprak het hof N. vrij, wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie, dat hoger beroep had aangetekend tegen het rechtbankvonnis, had zeven jaar cel geëist. N. was maandag niet bij de uitspraak aanwezig; hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaten.

De zaak kwam in 2021 aan het rollen, na publicaties in Het Parool en NRC over seksueel wangedrag van N. Bijna dertig mannen deelden hun ervaringen met N. daarin. De artikelen leidden ertoe dat meerdere mannen zich bij de politie meldden. N. was een prominente figuur in de Amsterdamse modewereld, die bij het voormalige, door hem opgerichte Moam jong talent koppelde aan bekende ontwerpers.

N. zocht via sociale media contact met (jonge) mannen en sprak bij hem thuis met hen af. Het kwam dan aan op vaak ruige seks, waarbij N. er volgens het hof in die gevallen waar verkrachting of aanranding bewezen is verklaard "steeds voor gekozen heeft de grenzen van de slachtoffers te negeren". N. liet daarbij "overrompelend en dominant" gedrag zien en er was sprake van "intimidatie en geweld". De slachtoffers waren jonger en seksueel minder ervaren dan de verdachte, overwoog het hof daarbij.