DEN HAAG (ANP) - De nieuwe wet die duidelijk moet maken of iemand als zelfstandige kan werken is concreter ingevuld, meldt minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD) in een Kamerbrief. Zo moet een zzp'er minstens drie opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar, om de zogenoemde zelfstandigentoets te doorstaan.

Het is daarvoor ook nodig dat de zelfstandige aan randvoorwaarden voldoet, zoals het hebben van een btw-nummer, en zich voor een minimumbedrag beschermt tegen risico's, bijvoorbeeld via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De zzp'er mag de voorzieningen zelf kiezen. Het minimumbedrag is nog niet vastgesteld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wacht op input van betrokkenen, die vanaf nu tot en met 29 oktober op het wetsvoorstel kunnen reageren. Het ministerie hoopt dat het bedrag is vastgesteld voor de wet eind dit jaar of begin 2027 naar de Raad van State gaat.

SZW bekijkt de mogelijkheid van een modelverklaring voor een zelfstandigentoets met een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld van een jaar. Maar tot die tijd moet de toets steeds opnieuw plaatsvinden.

Toetsen

Naast de zelfstandigentoets komt er een toets die erop toeziet dat de zzp'er voldoende zelfstandig werkt. Een van de criteria is dat de zelfstandige in beginsel zelf over de werktijden- en locatie gaat. Al bestaan er in de praktijk uitzonderingen, bijvoorbeeld bij hoveniers. Een van de andere voorwaarden is dat de zelfstandige zelf bepaalt hoe een opdracht wordt uitgevoerd, los van protocollen. Maar dit geldt niet bij algemene regels, bijvoorbeeld dat bouwvakkers een helm dragen.

Voor zzp'ers die al zeker zijn van hun zelfstandigheid voegt de wet niet veel toe, beamen SZW-ambtenaren. Maar degenen die niet voldoen aan de criteria kunnen kijken wat er nodig is om toch voor zelfstandige door te gaan, of beslissen om in loondienst te gaan.

"Rust en vooral duidelijkheid"

"Na jaren van onduidelijkheid en onnodige terughoudendheid bij opdrachtgevers moet de nieuwe Zelfstandigenwet zorgen voor meer rust en vooral duidelijkheid onder zelfstandigen en opdrachtgevers", aldus Aartsen. "We laten met duidelijke criteria vooraf zien hoe werken met en als zelfstandige(n) wél kan. Er werken meer dan een miljoen zelfstandigen in ons land. Met deze wet geven we hen de erkenning die ze verdienen en bieden we duidelijkheid waar de markt om vraagt."

Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2028 ingaat.