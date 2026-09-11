VENLO (ANP) - Een van de drie mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag gewond waren geraakt door een ongeluk tijdens een achtervolging door de politie in Limburg, is overleden. Volgens de politie gaat het om een 48-jarige man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

De politie had rond 02.30 uur een melding gekregen dat er werd ingebroken bij een tankstation aan de Baarloseweg in het Limburgse dorp Kessel. Na de inbraak gingen de dieven er vandoor. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden korte tijd later rijden in Blerick, bij Venlo, en gaven een stopteken. De bestuurder sloeg op de vlucht en de agenten gingen erachteraan. Rond 02.50 uur crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.

Het is niet bekend hoe het met de andere twee inzittenden gaat.