Jetten: aanslag op vrije en tolerante samenleving bij Pride

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten spreekt van "een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving" nadat in Berlijn een automobilist is ingereden op een menigte tijdens de Pride. In een bericht op X heeft hij het over een "afschuwelijke daad van agressie".

De D66-premier heeft zijn condoleances overgebracht aan bondskanselier Friedrich Merz. "Op moeilijke momenten staan we schouder aan schouder met onze Duitse buren." Ook staatssecretaris Judith Tielen van Emancipatie (VVD) betuigde op X haar medeleven met de slachtoffers. "Een viering van liefde eindigt in een vreselijk drama."

Zaterdagavond reed een automobilist in op de menigte tijdens de festiviteiten rondom Pride in de Duitse hoofdstad. Eén persoon kwam om het leven en zestien mensen raakten gewond. De politie heeft inmiddels een opsporingsbericht uitgedaan voor een verdachte.