DEN HAAG (ANP) - Het wordt volgens premier Rob Jetten niet eenvoudig om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC). Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden "zes hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is", zei Jetten in de Tweede Kamer.

Een "paar landen" hebben het voortouw genomen in het zoeken naar "eventuele verbetervoorstellen". Jetten kon daarover verder niets zeggen. Maar het worden lastige gesprekken met de Amerikanen, maakte de premier duidelijk. "Het zal niet makkelijk zijn hier overeenstemming over te bereiken. Dat is ook de realiteit."

SP'er Sarah Dobbe wilde de garantie dat er geen concessies worden gedaan aan de VS. Jetten benadrukte dat de onafhankelijkheid van het strafhof is vastgelegd in het Statuut van Rome. Nederland zal als gastland zorgen dat het ICC overeind kan blijven, liet de premier weten. Intussen worden alle maatregelen voorbereid in de EU voor het geval het overleg mislukt en er tegenmaatregelen moeten worden genomen.