DEN HAAG (ANP) - Soms is het beter om een expliciete keuze te maken tussen de linker- en rechterflank in de politiek, zegt premier Rob Jetten. Dat het kabinet eerder weigerde te kiezen, heeft volgens hem geleid tot "chagrijn" in de oppositie.

Keer op keer vroegen oppositiepartijen het kabinet de afgelopen maanden om een keuze te maken. Jetten antwoordde daarop steeds dat hij een "brede meerderheid" wilde. Nu zegt hij: "Voor de financiële besluitvorming hebben we misschien te lang gedacht: het gaat ons lukken om die honderd zetels voor elkaar te knokken."