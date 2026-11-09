AMSTERDAM (ANP) - "De les van de geschiedenis is dat geweld tegen Joden nooit ver weg is." Dat zei minister-president Rob Jetten maandag tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge in Amsterdam. Hij waarschuwde voor het opnieuw aanwakkeren van antisemitisme in Nederland.

Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938, toen nazi's in Duitsland Joodse winkels, woningen en synagogen verwoestten en Joden vervolgden.

De aanslag van Hamas in Israël op 7 oktober 2023 is volgens Jetten "het ultieme bewijs" dat geweld tegen Joden ook in deze tijd nooit ver weg is. Ook in Nederland laaien anti-Joodse gevoelens op door maatschappelijke verdeeldheid, zei hij.

Jetten zei dat er "geen enkel excuus" is voor bedreiging en geweld tegen Joodse Nederlanders en Joodse instellingen. Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt voor de beveiliging van Joodse gebouwen. Daarnaast wil het kabinet Joods leven in Nederland versterken, in overleg met de gemeenschap en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.