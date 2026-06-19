Jetten hoopt met EU-druk op Sierra Leone op uitlevering Bolle Jos

BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten is "heel blij" dat de EU-regeringsleiders vrijdag hebben afgesproken gezamenlijk meer te doen om illegale drugshandel tegen te gaan en ook strenger te zijn op landen die drugscriminelen faciliteren. Nederland heeft daarop aangedrongen, mede omdat Sierra Leone de veroordeelde Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos weigert uit te leveren. Jetten is ervan overtuigd dat als Nederland en andere EU-landen steun aan het West-Afrikaanse land stopzetten, de druk wordt opgevoerd om hem uit te leveren.

"Sierra Leone is voor een heel groot deel afhankelijk van steun. Niet alleen van Nederland, maar ook van andere landen", zei Jetten vrijdag na afloop van de EU-top. "Het is dan goed dat we als 27 landen zeggen dat we verwachten dat landen meewerken aan het opvolgen van rechterlijke bevelen."

Nederland overweegt te korten op de gelden voor ontwikkelingssamenwerking voor Sierra Leone, maar volgens Jetten zijn er veel andere landen die meer kunnen doen om de internationale drugshandel tegen te gaan.

Jarenlange gevangenisstraffen

De komende tijd zal duidelijk worden of deze EU-afspraken de uitlevering van Jos Leijdekkers (Bolle Jos) een stap dichterbij brengen, zei de premier.

Nederland probeert al ruim een jaar, vergeefs, om de drugscrimineel uitgeleverd te krijgen. "De Nederlandse regering zal er in ieder geval alles aan doen om zware en gezochte criminelen uiteindelijk voor de rechter te brengen", voegde hij daaraan toe.

Leijdekkers is in Nederland en België al meerdere malen bij verstek veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Hij is al jaren voortvluchtig, maar zou de bescherming genieten van president Julius Maada Bio van Sierra Leone.