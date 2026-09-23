Jetten in New York: lhbti-emancipatie gaat iedereen aan

NEW YORK (ANP) - Premier Rob Jetten heeft in New York een bezoek gebracht aan de lhbti-bar The Stonewall Inn. In 1969 braken daar rellen uit, wat leidde tot de wereldwijde protestbeweging voor lhbti-emancipatie.

Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In gesprek met Nederlandse verslaggevers zei de premier dat lhbti-rechten wereldwijd onder druk staan. Ook in Nederland, waar volgens de premier de acceptatie voor de lhbti-gemeenschap achteruit holt. "Ik voel ook wel echt een persoonlijke betrokkenheid om te doen wat nodig is om ook de jongere generatie weer te laten zien: je mag jezelf zijn, ook in Nederland."

Lhbti-emancipatie gaat iedereen aan, zei Jetten. "Je ziet in landen waar lhbti-rechten als eerst worden aangevallen, dat daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen."

Gendertransitie

In gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump heeft Jetten ook het belang van lhbti-emancipatie en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn aangekaart. The New York Times schreef dinsdag dat een aantal grote ziekenhuizen in de VS hun behandelingen voor gendertransitie bij jongeren zal stopzetten.

Later deze week zal Jetten samen met de burgemeester van New York verschillende buurthuizen bezoeken waar "wordt gewerkt aan fatsoenlijk samenleven met elkaar, ongeacht wat je kleur, je afkomst of seksuele voorkeur is".

Negatiever

Deze week verscheen een rapport van het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht waaruit bleek dat Nederlandse jongeren de afgelopen vier jaar negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Het percentage jongens op middelbare scholen dat positief staat tegenover homoseksualiteit is bijna gehalveerd (40 naar 22 procent), terwijl dat bij meisjes daalde van 78 naar 51 procent.

Het kabinet denkt na over extra maatregelen, liet staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie, VVD) in een reactie op het rapport weten. Ze zei dinsdag in de Kamer meer onderzoek te willen om zo tot een gerichte aanpak te komen.