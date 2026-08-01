AMSTERDAM (ANP) - Premier Rob Jetten moedigt jonge lhbti'ers aan daar openlijk voor uit te komen. Zijn boodschap aan hen "gaat terug naar mijn eigen ervaring toen ik 15, 16 was en dacht: o mijn hemel, ga ik ooit openlijk mezelf durven zijn. Het ís spannend, maar het wordt eigenlijk alleen maar beter zodra je die stap hebt durven zetten. En dat geldt eigenlijk ook nog steeds anno 2026 in Nederland", zei hij tegen een ANP-verslaggever.

Jetten is in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum bij de voorbereidingen van de Canal Parade. Op die plek stappen veel deelnemers op hun boot. Of de premier zelf meevaart, is nog niet duidelijk.

Hij noemde de Canal Parade "een feest. Als je hier over de grachten vaart en er zijn zoveel mensen aanwezig, dat is geweldig, echt een dagje van vrijheid en plezier. Tegelijkertijd is het ook heel erg nodig om dat protest te blijven doen. Dat zag je natuurlijk bij de aanslag in Berlijn vorige week. Maar ook in Nederland, wereldwijd, staat de lhbti-acceptatie zwaar onder druk. En dat is ook belangrijk om dat vandaag te laten zien."