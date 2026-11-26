BRUSSEL (ANP) - Het voorstel voor een nieuwe EU-meerjarenbegroting van voorzitter António Costa van de Europese Raad is voor veel landen geen basis voor een akkoord, zei premier Rob Jetten donderdagavond. "Ik verwacht dat Costa met een nieuw en beter voorstel gaat komen."

Een harde deadline daarvoor is niet afgesproken, maar over drie weken is er een nieuwe top waar de meerjarenbegroting 2028-2034 prominent op de agenda staat. De EU-regeringsleiders zijn op de top "heel weinig" opgeschoten, zei Jetten. "Er was vandaag heel weinig beweging."

De zeven landen die het voorstel afkeuren en in hun strijd daartegen samen optrekken, waaronder Nederland en Duitsland, hebben donderdag in Brussel hun bekende standpunt duidelijk gemaakt. "Deze begroting is niet modern genoeg en de rekening is te hoog", aldus Jetten.

Het geld moet naar nieuwe prioriteiten zoals defensie en concurrentiekracht, ten koste van landbouw. Andere landen zeggen juist dat er geen cent af mag van landbouwsubsidies.