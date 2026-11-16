Kabinet hoopt op 'afschrikkende werking' uitzetcentrum Rwanda

WENEN (ANP) - Het kabinet hoopt dat het wegsturen van geweigerde asielzoekers naar Rwanda een "afschrikkende werking" heeft die anderen doet afzien van de overtocht richting Europa. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) kort nadat hij bekend had gemaakt dat hij met vier andere Europese landen aan een uitzetcentrum in Rwanda werkt. "Wat hiermee cruciaal is, is dat we laten zien dat het geen zin heeft om je leven te wagen om naar Europa te komen."

Het aantal mensen dat daadwerkelijk wordt teruggestuurd, is volgens de minister van ondergeschikt belang. Komend jaar gaat Nederland proberen om de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar Rwanda te sturen, al bepalen onder meer rechtszaken of en wanneer dat gebeurt.

Tientallen organisaties die opkomen voor de rechten van vluchtelingen hadden direct na de bekendmaking forse kritiek op het plan. Er komt onafhankelijk toezicht op de locaties in Rwanda, reageerde Berendsen op vragen van de pers daarover. "Wat wij doen, is binnen internationaal recht."

Internationaal recht

Wat Europa doet als blijkt dat Rwanda de weggestuurde mensen te slecht behandelt, ligt nog niet vast. "Dat is nu nog onderdeel van gesprek", zegt Berendsen.

De minister gaf geen duidelijk antwoord op de vraag of hij bereid is de afspraken op te zeggen als Rwanda te ver gaat. "Wij doen dit op basis van internationaal recht en binnen de kaders die daarvoor gelden. En dat betekent dat we er op die manier vorm aan zullen geven."

Behalve met Rwanda lopen er ook gesprekken met andere landen waar mogelijk soortgelijke uitzetcentra komen. Berendsen zei niet welke landen dat zijn.