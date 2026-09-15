Kabinet maakt 327 miljoen extra vrij voor wederopbouw Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet maakt de komende drie jaar 327 miljoen extra vrij voor de wederopbouw van Oekraïne, zoals voor herstel van de zwaar getroffen energievoorziening. Dat staat in de begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het bedrag komt boven op de 878 miljoen euro die al was gereserveerd voor niet-militaire hulp aan Oekraïne.

Eerder lekte al uit dat er ruim 1,1 miljard euro extra naar Ontwikkelingssamenwerking gaat. Volgend jaar gaat het om 367 miljoen, het jaar daarop 384 en in het laatste jaar 391 miljoen. Daarmee is de koppeling van deze uitgaven aan het nationale inkomen volgens het kabinet hersteld. Voor oppositiepartij PRO is dat een voorwaarde om de begroting te steunen.

De extra investering gaat onder meer naar humanitaire hulp, klimaat, veiligheid, opvang van vluchtelingen in de regio en democratische rechtsorde. "Juist in een tijd waarin internationale samenwerking en de internationale rechtsorde onder druk staan, moeten landen elkaar blijven vinden en verantwoordelijkheid nemen", aldus minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66).