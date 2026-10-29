Kabinet praat verder over zoektocht naar steun voor belastingplan

DEN HAAG (ANP) - De top van het kabinet komt donderdag weer bijeen om te overleggen hoe een parlementaire meerderheid moet worden gevonden voor het belastingplan voor volgend jaar. Dat melden Haagse bronnen. Premier Rob Jetten, de vicepremiers Bart van den Brink en Dilan Yeşilgöz, minister Eelco Heinen en staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) bespreken dan de uitkomsten van hun gesprekken met de oppositie.

Betrokkenen benadrukken nog altijd dat het kabinet streeft naar een zo breed mogelijke meerderheid. Maar ingewijden stippen opnieuw aan dat het daarbij niet helpt dat sommige partijen allerlei andere eisen stellen in ruil voor hun steun. Dat speelt met name bij de drie rechtse partijen, die ook concessies willen op het gebied van asiel, stikstof en medisch-ethische kwesties.

Veel van deze eisen, met name afzwakkingen van het stikstofbeleid en het uitsluiten van dwang bij de opvang van asielzoekers door gemeenten, stuiten op juridische obstakels. De stappen terug die de SGP wenst op het gebied van abortus en draagmoederschap liggen gevoelig bij met name D66.