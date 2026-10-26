Kabinet: prik tegen rhesusziekte moet minder afhankelijk van VS

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil voor een stof tegen rhesusziekte bij baby's minder afhankelijk worden van de VS. Bloedbank Sanquin gaat met andere Europese organisaties samenwerken om geneesmiddelen met bepaalde antistoffen op de Europese markt te brengen. "Er is in totaal 8,8 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld voor een meer weerbare bloedvoorziening", schrijft minister Sophie Hermans van Volksgezondheid (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Als de moeder Rhesus D-negatief is en het ongeboren kind Rhesus D-positief, kan het voorkomen dat de moeder antistoffen tegen het bloed van het kind maakt. Een injectie met anti-Rhesus D-plasma maakt die kans kleiner.

Voor dat middel is de EU volledig afhankelijk van de VS, schrijft Hermans. "Binnen de EU wordt geen anti-Rhesus D-plasma ingezameld. Met het oog op de weerbaarheid van de zorg vindt het kabinet dit geen wenselijke situatie."