Kabinet: Spanje moet doen wat nodig is om grens te beschermen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet vindt dat Spanje "moet doen wat nodig is" om de grens bij de exclave Ceuta, die volledig is omsloten door Marokko, te beschermen. Dat schrijft buitenlandminister Tom Berendsen op X. Binnen 24 uur drongen bijna 50.000 migranten Ceuta binnen, bijvoorbeeld zwemmend via de zee of door over hekken te klimmen.

Het kabinet wil ook dat Marokko "de nodige stappen" zet, zonder concreet te maken welke acties het land zou moeten nemen. Berendsen heeft hierover contact gehad met zijn Marokkaanse collega. Ook heeft hij de Spaanse buitenlandminister gesproken. Hij spreekt van "zorgelijke ontwikkelingen" in Ceuta.