Kabinet vraagt scholen: wees alert op risico genitale verminking

DEN HAAG (ANP) - Scholen moeten in de weken voor de zomervakantie extra alert zijn op signalen dat meisjes in de zomer mogelijk worden meegenomen naar een ander land om genitaal verminkt te worden. Het kabinet stuurt alle scholen een brief met een aantal signalen die daarop kunnen wijzen.

In de Tweede Kamer leeft onvrede over het feit dat er nog geen uitreisverbod is voor meisjes die dat risico lopen. Minister Mirjam Sterk (Jeugd, CDA) zei dat een verkenning hiernaar begin 2027 klaar is. Voor komende zomer lost dat nog niets op, stelde Bente Becker (VVD) in een debat vast. Zij vroeg of het kabinet scholen dan een brief kan sturen om alert te zijn.

Etkin Armut (CDA) zei dat kleine aanpassingen al veel verschil kunnen maken. Ze zei dat scholen en huisartsen meisjes ernaar kunnen vragen als ze weten dat de meisjes dit risico lopen.

Genitale verminking bij meisjes betekent dat de uitwendige geslachtsorganen, zoals de clitoris en de schaamlippen, worden verwijderd of op een andere manier aangepast. Dit is in Nederland verboden.