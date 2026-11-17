DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer debatteert dinsdag rond 16.50 uur nog over de uitkomst van het dagenlange crisisberaad van de coalitie. Een Kamermeerderheid steunde een voorstel van Jesse Klaver (PRO) en Volt daartoe.

De PRO-leider verzocht om het debat met premier Rob Jetten (D66), vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (VVD) en financiënminister Eelco Heinen (VVD) te voeren. Maar Heinen heeft al een debat in de Eerste Kamer. Toch wilde een meerderheid alsnog dat het debat dinsdag plaatsvindt, ook als dat zonder de minister van Financiën is.

Daarop zei Klaver het te waarderen als Heinen na zijn debat nog aanschuift in de Tweede Kamer. "Hoe laat dat dan ook is." Meerdere fracties willen dat de bewindsman erbij is, omdat de laatste dagen rondgaat dat hij DENK aan de kant van de VVD probeerde te krijgen voor de stemmingen over het belastingplan. Heinen zou appjes daarover hebben verwijderd. PVV-leider Geert Wilders vroeg dinsdag om een overzicht van het appverkeer tussen de minister en Kamerleden. "En of hij ze inderdaad heeft gewist, wat volgens mij onrechtmatig is."

Vertrouwelijke contacten

Het kabinet gaat de appjes niet naar buiten brengen, schreef premier Rob Jetten even later in een Kamerbrief. Het is volgens hem "noodzakelijk dat er ook ruimte bestaat voor vertrouwelijke contacten tussen de deelnemers aan dit proces zoals Kamerleden en kabinet".

Klaver wil ook een brief van het kabinet waarin omschreven wordt wat Sybrand Buma precies gaat doen. De coalitietop heeft besloten dat de vicepresident van de Raad van State gaat kijken hoe de samenwerking tussen coalitie en oppositie beter kan. Volgens Klaver is er nu nog veel onduidelijk rond Buma's rol. Maar die brief komt er niet, meldde Jetten even later. Volgens hem is Buma's rol al uitgelegd in een eerdere brief.