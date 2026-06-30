Kamer denkt aan Ridderzaal die open is voor publiek

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil kijken naar de mogelijkheden om de Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Dat staat in een motie van ChristenUnie en D66 die dinsdag is aangenomen.

Het gaat om de Grafelijke Zalen, waar de Ridderzaal bij hoort. Aan het omliggende Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de Grafelijke Zalen zijn daarbij niet meegenomen. In het voorjaar heeft het kabinet geld opzij gezet om de gebouwen toch te renoveren. Dat kost naar verwachting 225 miljoen euro.

Volgens het kabinet zijn de eeuwenoude zalen er slecht aan toe. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66) schreef in april dat het risico is toegenomen dat een eventuele brand de Ridderzaal onherstelbaar zal beschadigen. "Hoe langer een renovatie op zich laat wachten, hoe ernstiger de gebreken worden en ook hoe duurder het wordt om deze te verhelpen."

De renovatie van de Grafelijke Zalen biedt kansen om het historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven, schrijven Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Henk-Jan Oosterhuis (D66) in de motie. "Bijvoorbeeld via een parlementair bezoekerscentrum."