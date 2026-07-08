DEN HAAG (ANP) - Oud-staatssecretaris Mona Keijzer vindt dat in de coronaperiode "de democratische rechtsstaat gefaald heeft". Dat zei ze uit eigen beweging aan het einde van haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Commissievoorzitter Daan de Kort wilde haar eigenlijk geen gelegenheid geven voor een slotwoord, maar daar trok zij zich niets van aan.

Eerder in het verhoor had Keijzer al uiteengezet dat volgens haar geen goede afweging plaatsvond tussen verschillende grondrechten. Met name jongeren moesten zich aan ingrijpende maatregelen houden tegen een virus dat voor deze groep nauwelijks een bedreiging vormde. En door het coronatoegangsbewijs, nodig om uit te mogen gaan, werden zij geconfronteerd met "dwang richting vaccinatie". Dat botste met het recht op lichamelijke integriteit, vindt Keijzer.

Het had anders gekund, meent Keijzer. Zij wees Zweden aan als voorbeeld. Dat aanzienlijk dunner bevolkte land had volgens haar veel minder ingrijpende maatregelen nodig om te voorkomen dat de zorg overbelast raakte dan Nederland.